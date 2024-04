Congrès de l’Istiqlal: les préparatifs dans leur phase finale

Les leaders du Parti de l’Istiqlal (PI) ont décidé de préparer leur 18e congrès, prévu fin avril, loin de toute controverse pouvant impacter ces préparatifs, et restent concentrés sur cette importante étape de la vie de leur parti.

Les membres de la commission préparatoire ont décidé de ne pas évoquer les conflits internes successifs qui ont dernièrement secoué le PI, dans le but que ce congrès soit avant tout une étape «d’excellence et de singularité», selon les termes employés dans un éditorial d’Al Alam, l’organe de presse de l’Istiqlal, paru ce mercredi 3 avril 2024.

Cet éditorial a omis de mentionner les scandales qui ont éclaté dans ce parti, remarque, ce jeudi 4 avril 2024, l’éditorialiste d’Al Ahdath Al Maghribia, qui explique aussi que les Istiqlaliens attendent de ce congrès des «réponses satisfaisantes, convaincantes et rassurantes aux citoyens sur tous les problèmes socio-économiques que traverse le pays».

Selon cet éditorial, ce «congrès n’est pas une fin en soi, mais un moyen de renforcer le parti et de faire mûrir les conditions objectives à même d’en faire étape historique, pour changer de méthodes de travail, et pour renouveler les élites du parti».

À l’Istiqlal, des sources internes indiquent que le conflit qui oppose Noureddine Moudiane, président du groupe parlementaire du parti, à Rafiaa Mansouri, vice-présidente de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, ainsi que l’affaire d’une gifle assénée par Youssef Abattouy à un député de ce parti, n’ont pas du tout été abordés au cours des différentes réunions de la commission préparatoire du congrès.

Ces mêmes interlocuteurs ont souligné que les membres de la commission préparatoire au congrès ont eu une réunion samedi dernier, 30 mars 2024, au siège du parti à Rabat, en présence de Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, et de membres du comité exécutif, dont l’influent dirigeant Hamdi Ould Errachid.

Lors de cette réunion, relaie Al Ahdath Al Maghribia, les présidents des sous-commissions ont présenté des «synthèses de rapports, dont la teneur revêt une grande importance».

Dans un communiqué, la commission préparatoire a expliqué que cette réunion avait été caractérisée par un «débat approfondi, responsable et fructueux sur les contenus de ces rapports, qui reflètent la vision du parti et son projet sociétal égalitaire, qui se renouvelle à chaque congrès».

Selon les membres de la commission préparatoire, «les rapports et les documents ont été marqués par leur bien-fondé idéologique et politique, ainsi que par le haut niveau de la qualité des contenus, de la pensée et de la vision istiqlalienne, que le parti confronte aujourd’hui à différentes questions politiques, sociales et économiques, afin de contribuer au développement du pays dans l’ensemble des grands chantiers structurants conduits par le Roi Mohammed VI».

La prochaine réunion des membres de la commission préparatoire à ce congrès aura lieu à Rabat, le dimanche 14 avril prochain.