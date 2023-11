Communes: de nouveaux dossiers devant le tribunal des crimes financiers

Le ministère de l’intérieur va déférer avant la fin de l’année 14 nouveaux dossiers concernant des communes devant les tribunaux en charge des crimes financiers. Le département de Laftit a entamé, en outre, le déferrement de certains cas de violation des règles de budgets et des affaires financières devant les cours régionales des comptes, relève Assabah du mardi 21 novembre.

Des sources de l’intérieur de la Direction générale des collectivités territoriales soulignent que les autorités provinciales concernées ont engagé la procédure de révocation de huit présidents. Ces décisions découlent de la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et d’inspection à travers les interventions de l’inspection générale de l’administration territoriale (IGAT) qui a réalisé, jusqu’à maintenant, les missions qui lui ont été confiées.

Il s’agit de la vérification et de l’audit de la gestion administrative et technique ainsi que de la comptabilité des différents services relevant du ministère de l’Intérieur et des collectivités territoriales.

Dans un contexte connexe et en vertu de conventions conclues entre le gouvernement et la Banque mondiale, l’IGAT a été chargée de mesurer les indicateurs homologués pour décaisser les tranches de crédits accordés par cette institution afin financer certains programmes et projets.

Selon AL Ahdath Al Maghribia, l’iGAT a , en outre, procédé à l’audit des opérations financières et de comptabilité des collectivités territoriales ainsi que des services locaux vitaux en plus de l’évaluation des projets inscrits dans le cadre de l’INDH.

Etant donné que l’iGAT est l’interlocuteur officiel de l’institution du médiateur du Royaume elle continue de recevoir et de traiter les plaintes qui relèvent des attributions du ministère de l’Intérieur.

Elle étudie et fait le suivi des plaintes et des doléances provenant soit directement des citoyens ou des différents services administratifs, des établissements publics ainsi que des ambassades et consulats du Royaume à l’étranger à travers le portail national des réclamations.