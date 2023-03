Commémoration à Laâyoune du 65e anniversaire de la bataille de Dcheira

Lors d’un meeting organisé au Palais des congrès de Laâyoune, en commémoration du 65e anniversaire de la bataille de Dcheira et du 47e anniversaire du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud, le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a indiqué que la bataille de Dcheira est une illustration de l’héroïsme et de la bravoure dont ont fait montre les fils du Sahara marocain au sein de l’Armée de libération en infligeant une retentissante défaite aux forces coloniales étrangères.

Page radieuse de la lutte nationale contre la présence coloniale, la bataille de Dcheira a eu lieu quelques jours seulement après la visite du roi Mohammed V en 1958 à M’Hamid Al Ghizlane où le regretté souverain, en s’adressant aux délégations et aux représentants des tribus sahraouies, avait appelé à la mobilisation pour la libération du Sahara marocain, a rappelé El Ktiri. Et de relever que cette bataille a été menée par les fils des tribus sahraouies, aux côtés de leurs frères moujahidines des autres régions du Royaume.

Après avoir mis en exergue les profondes significations symbolisées par la commémoration de ces deux anniversaires qui incarnent l’attachement aux fondements authentiques et aux constantes du pays, il a mis en avant la participation distinguée des fils des provinces du Sud au processus de lutte nationale pour la liberté et l’indépendance dans un esprit de mobilisation constante.

Le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération a aussi mis l’accent sur l’attachement indéfectible des habitants du Sahara marocain au glorieux trône alaouite et passé en revue des événements phares dans le processus de lutte nationale pour l’indépendance et le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.

El Ktiri a également rappelé quelques phases de l’histoire de la résistance nationale, ainsi que les valeurs d’unité et de communion entre les Marocains dans les différentes régions du Royaume, les sacrifices consentis par les combattants et leurs actions pour déjouer les manœuvres visant à porter atteinte à l’unité du pays.

Il a, en outre, noté que le Maroc poursuit son élan de mobilisation pour défendre son intégrité territoriale, renforcer la marche grandiose de développement et consacrer les fondements de l’édifice démocratique.

Au cours de ce meeting, qui s’est déroulé en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de la région, El Mghari Larbi, et d’élus, un hommage a été rendu à un groupe d’anciens membres de l’Armée de libération en reconnaissance de leurs actions louables dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et des aides financières ont été remises au profit des anciens résistants et leurs ayants droit.

Dans la matinée, El Ktiri et le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, ainsi que la délégation l’accompagnant se sont recueillis, au cimetière de Dcheira, sur les tombes des martyrs de cette bataille mémorable, avant de se rendre à l’espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Dcheira.