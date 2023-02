Une délégation parlementaire uruguayenne s’imprègne de la dynamique de développement de Laâyoune-Sakia El Hamra

Les membres de la délégation du Sénat uruguayen, conduite par le vice-président du Sénat et président du groupe d’amitié parlementaire Uruguay-Maroc, Jorge Gandini, ont pris connaissance des efforts déployés pour renforcer les infrastructures de base dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Cette visite a permis également aux membres du Sénat uruguayen, issus de différentes sphères politiques, de constater de visu le développement réalisé dans les provinces du sud du Royaume et le climat de sécurité, de quiétude et de stabilité régnant dans la région, ainsi que le rôle des Conseils élus en matière de gestion de la chose locale.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette visite, Jorge Gandini a souligné que cette visite a permis à la délégation parlementaire de s’informer de près de la situation dans la région et de découvrir le niveau de développement qui y est réalisé dans tous les secteurs.

De son côté, la vice-présidente de la Commission chargée des relations internationales au Parlement uruguayen, Nancy Nunez Soler, a indiqué que cette visite a permis aux membres de la délégation de constater de visu les grands projets qui ont été lancés par le Maroc dans la région, faisant savoir qu’ils ont été impressionnés par la portée et la qualité de ces projets d’envergure.

La délégation parlementaire uruguayenne s’est rendue aux chantiers d’envergure pour prendre connaissance de la qualité des infrastructures éducatives, sportives et socio-économiques s’inscrivant dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud, en l’occurrence les terrains de proximité, la bibliothèque municipale et le club féminin.

Plus tôt dans la journée, la délégation parlementaire uruguayenne a tenu des rencontres respectivement avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, et le président du Conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid. Au cours de ces rencontres, l’accent a été mis sur les derniers développements de la cause nationale et la pertinence du plan d’autonomie présenté par le Maroc pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain, ainsi que sur l’essor de développement que connaît la région dans différents domaines.

Outre Gandini, la délégation parlementaire du Sénat de la République d’Uruguay est composée des vice-présidents du groupe d’amitié Maroc-Uruguay, Germán Coutinho et Varela Carlos, ainsi que des membres Raúl Lozano, Nancy Núñez, Nicolás Viera, Luis Gallo, Alvaro Viviano, Iván Posada et Daniel Peña.

La délégation parlementaire uruguayenne, en visite de travail au Maroc du 19 au 24 février, a eu auparavant des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, le président de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara, et le président du Conseil royal consultatif des affaires sahariennes (CORCAS), Khalihenna Ould Errachid.

De même, les membres de la délégation ont pris part aux travaux de la 7ème édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale tenue, mardi à Rabat, à l’initiative de la Chambre des conseillers, en partenariat avec le Conseil économique, environnemental et social (CESE) sur le thème «Capital humain: un levier fondamental de la justice sociale».