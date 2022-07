© Copyright : DR

Kiosque360. Certains marchés de collecte et d'évacuation des déchets ménagers et assimilés auraient été entachés d’irrégularités dans certaines communes. Une enquête a été ouverte par la direction générale des collectivités locales, rapporte le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Dans certaines villes, des marchés de collecte et d'évacuation des déchets ménagers et assimilés seraient cédés dans le cadre de la gestion déléguée sans respect de la règlementation en vigueur, notamment du principe de la concurrence loyale. La manipulation des appels d’offres concernant ces marchés s’effectuait en amont par des manœuvres orchestrées par des présidents et leurs architectes, au niveau des communes, afin qu’une entreprise bien déterminée soit sélectionnée en fin du processus.

C’est ce qu’auraient relevé des équipes de l’inspection du ministère de l’Intérieur à l’époque où le wali Khalid Safir était aux commandes de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 28 juillet. Cette enquête a été ouverte suite aux plaintes déposées par des entreprises écartées sans aucun respect des lois en vigueur. C’est dans ce cadre que la DGCL a refusé de valider un marché cédé à une société spécialisée dans le domaine, précisent les sources du quotidien.

D’autres marchés auraient également été refusés pour les mêmes raisons, ajoutent les mêmes sources, faisant savoir qu’«une entreprise a déposé une plainte accusant les ordonnateurs de chantage». Dans ce sillage, poursuit Assabah, «certaines entreprises seraient choyées par des fonctionnaires de la DGCL, qui s’activent pour les appuyer dès qu’un appel d’offres concernant ce domaine est lancé». D’après les mêmes sources, «une entreprise bien déterminée a remporté le marché relatif à la collecte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilés dans une préfecture de la région de Rabat-Salé-Kénitra».

«Ce marché a été lancé par une institution élue, au lieu de la commune directement concernée, pour baliser la voie à cette entreprise», font savoir les mêmes sources qui évoquent «une enveloppe de deux millions de dirhams», sans donner plus de précisions. Il s’agit d’«un scandale qui demande l’ouverture d’une enquête transparente», souligne le quotidien.

Les sources du quotidien font remarquer, enfin, que ce secteur de collecte et d'évacuation des déchets ménagers et assimilés est pointé du doigt par les services centraux du ministère de l’Intérieur à cause des magouilles dans la confection des appels d'offres qui favorisent clairement une entreprise bien précise.