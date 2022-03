© Copyright : Forum Far-Maroc

L’exercice militaire aéroterrestre conduit par les armées marocaine et française, «Chergui 2022», dans la région d’Errachidia, a pris fin hier, vendredi 25 mars.

Clap de fin hier pour l’exercice «Chergui 2022» réunissant les armées marocaine et française depuis plus de trois semaines dans la région d’Errachidia.

© Copyright : DR

Les travaux de planification de cet exercice ont été conjointement menés entre les responsables militaires des deux pays, en France et au Maroc, depuis septembre 2021, a indiqué, lundi dernier, un communiqué de l'Etat-major général des Forces Armées Royales.

© Copyright : DR

«Chergui 2022» est un exercice interarmées mené dans le cadre des missions de défense de l’intégrité territoriale, visant à consolider les capacités de planification et le développement de l’interopérabilité technique et opérationnelle entre les Forces Armées Royales et l’Armée française.