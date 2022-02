© Copyright : DR

Les Forces armées royales (FAR) sont désormais dotées d’un nouveau commandement dédié à la zone Est. La cérémonie d’investiture du commandant de cette nouvelle entité s’est déroulée récemment à Errachidia, en présence du wali et des gouverneurs de la région Drâa Tafilalet, ainsi que de hauts responsables militaires.

Sur hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat-major général des FAR, le général de corps d’armée, Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, a présidé le 5 janvier dernier à Errachidia, la cérémonie d’investiture du commandant de la zone Est, rapporte la revue des FAR dans sa dernière édition.

S’exprimant à cette occasion, Belkhir El Farouk a félicité le général de division, Mohammed Miqdad, pour la confiance placée en lui par le roi Mohammed VI, en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions, a ajouté la même source.

La cérémonie de prise de commandement a été l’occasion de rappeler la mission dévolue au nouveau commandement de la zone Est et sa position hiérarchique au sein des FAR.

«La création de cette entité a pour objectif d’assurer de la cohérence du commandement, du contrôle et du soutien des composantes terrestres, aériennes et maritimes des FAR dans un cadre interarmes et interarmées afin d’avoir plus de souplesse et de liberté d’action nécessaires à l’accomplissement des différentes missions», précise l’auteur de l’article publié dans la revue des FAR.

Le général de division, Mohammed Miqdad, premier commandant de la zone Est, a occupé plusieurs postes de responsabilité militaires. Natif d’El Jadida, il compte à son actif une riche expérience dans la conduite des opérations militaires.