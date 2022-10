Mohamed Fadili, du MP, est le nouveau président de la commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme à la chambre des Représentants.

Mohamed Fadili, du Mouvement populaire, signe son grand retour au Parlement. A la chambre des Représentants, il a été élu à la présidence de la commission de la Justice, de la législation des droits de l’Homme.

Mohamed Fadili, député et membre de la direction du Mouvement populaire (MP, opposition), a été élu à l’unanimité nouveau président de la commission de la Justice, de la législation des droits de l’Homme, l’une des neuf commissions permanentes de la chambre des Représentants. Il a été élu avec 161 voix sur 163 suffrages exprimés (deux votes ayant été déclarés nuls).

Le MP de Mohand Laenser garde ainsi la main sur cette importante commission, surtout avec un menu en relation avec les chantiers de réformes de la justice et de certaines professions judiciaires.

Mohamed Fadili vient ainsi remplacer son camarade de parti, Mohamed Laârej, ancien ministre de la Culture et de la Communication. Elu le 8 septembre 2021 à Al Hoceïma, il a perdu son siège sur décision de la Cour constitutionnelle et n’a pas pu le récupérer lors du scrutin partiel du 21 septembre 2022. D’ailleurs, il a été le seul à ne pas réussir à se faire élire parmi les quatre élus qui ont été «recalés».

Quant à Mohamed Fadili, il faut dire qu’il revient de loin. Candidat malheureux aux élections législatives du 8 septembre 2021 à Driouech (province de Nador), il a pu se remettre en selle le 21 septembre dernier, au cours d’un scrutin législatif partiel.

Vieux routier de la politique marocaine et plusieurs fois parlementaire, Mohamed Fadili a notamment été président de l’Union démocratique (UD, fondée par feu Bouazza Ikken) une formation politique qui s’est sabordée en 2006, lors d'une réunification de la famille harakie et d'une grande réconcition entre Mohand Laenser et feu Mahjoubi Aherdane.