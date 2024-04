Chambre des représentants: la RNIste Salma Benaziz hérite de la commission des AE, l’USFPéiste Saïd Baâziz de celle de la justice

La présidence de la commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger (MRE) -que dirigeait précédemment la RNIste Nadia Bouaïda- est revenue à Salma Benaziz du RNI alors que la présidence de la commission de la Justice, de la législation et des droits de l’Homme que se disputaient âprement le MP et l’USFP a été finalement confiée suite à «un compromis» entre les groupes socialiste et haraki à l’avocat et député socialiste, Saïd Baâziz.

Le groupe MP qui présidait lors du dernier mi-mandat législatif cette même commission a été choisi à la présidence de la commission des Infrastructures de base, de l’énergie, des mines et de l’environnement.

Voici par ailleurs la liste des présidents des commissions permanentes de la Chambre des représentants:

- Salma Benaziz (RNI): commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE

- Mohamed Ouadmine (PAM): commission de l’Intérieur, des collectivités, de l’habitat et de la politique de la ville

- Saïd Baâziz (USFP): commission de la Justice, de législation et des droits de l’Homme

- Lahcen Saâdi (RNI): commission des Finances et du développement économique

- Hamid Noughou (Groupe constitutionnel, démocratique et social): commission des Secteurs sociaux

- Abdelaziz Lachhab (Istiqlal): commission des Secteurs productifs

- Ibrahim Ouaba (Mouvement populaire): commission des Infrastructures de base, de l’énergie, des mines et de l’environnement

- Addi Chajri (PPS): commission de l’Enseignement, de la culture et de la communication

- Mohamed Hjira (PAM): président de la commission du Contrôle des finances publiques.