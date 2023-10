Cause palestinienne: les vraies questions qu’il faut se poser

Des colonnes de fumée s'élèvent lors de frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza, le 12 octobre 2023, alors que les combats entre Israël et le mouvement Hamas se poursuivent pour la sixième journée consécutive.. AFP or licensors

Qui a tué et continue de tuer les Palestiniens? Une question qui se pose depuis l’éternité et dont les réponses varient selon les croyances et les positions de chacun. Pour la majorité, et sans aucune ambiguïté, c’est l’occupation israélienne qui en est responsable, qu’en déplaise à ceux qui font de la surenchère sur cette cause. Mais force est de remarquer que d’autres aussi sont responsables de ce qui arrive aux Palestiniens.

C’est en tout cas le constat que fait Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 16 octobre. Pour le journal, certains ont été complices de l’occupation et des crimes que subit ce peuple. Et tous ceux qui analysent la situation d’un point de vue purement humain, sans enjeux politiques, s’en rendent facilement compte.

Le journal ne manque pas de souligner qu’il est facile d’accuser telle ou telle partie de la responsabilité des tueries que subit le peuple palestinien. On peut trouver des indices ou des pseudo-preuves qui incriminent une partie donnée… mais cela ne servira en rien la cause palestinienne. Au contraire, peut-on lire dans l’édito d’Al Ahdath Al Maghribia, on se laissant prendre à ce jeu on serait tout aussi complices de ces tueries que d’autres, surtout ceux qui ne servent la pauvre Palestine qu’à travers des belles paroles et de discours vides de sens.

Le bon sens justement, ajoute la même source, voudrait que le plus important dans la question posée au début est justement de savoir ce qu’il adviendra de cette terre à l’avenir, comment sera son peuple ? Le plus important aussi est de souligner que cet avenir doit être construit aux côtés d’un autre peuple, partenaire et non un ennemi, qu’est le peuple israélien. C’est en tout cas ce que dicte la logique, dont on est malheureusement loin aujourd’hui.

Ce sont là les questions que se posent les vrais soutiens de la cause palestinienne depuis le début. Ceux qui, quand ils disent que la solution au conflit est la constitution de deux Etats indépendants qui savent vivre ensemble, n’en font pas que de simples fanfares, même s’ils sont qualifiés de marchands du mensonge.

Ce sont ceux-là aussi, ajoute Al Ahdath Al Maghribia, qui sont réellement tristes pour ce qui arrive aux Palestiniens en ces temps-ci, et surtout depuis l’initiative entreprise par le Hamas dont le prix à payer par des Palestiniens innocents sera malheureusement très cher.

Rappelant que ce dossier, qui traîne depuis des décennies, ne trouvera certainement pas de solution du jour au lendemain, l’édito du journal fait remarquer que les vrais soutiens de la cause palaisienne se posent aujourd’hui une autre question, parfaitement en ligne avec ce qui a été dit plus haut: et Après? Qu’arrivera-t-il après les tueries que l’on constate depuis plusieurs jours? «Ce sont là les vrais questionnements qu’il faut se poser, loin des ronronnées inutiles dont certains se sont fait une spécialité à chaque fois que ce conflit s’envenime», souligne le quotidien.