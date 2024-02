Casablanca: obsèques de feu Mohamed Bensaïd Aït Idder en présence du prince Moulay Rachid

Après les prières d’Al Asr et du mort, la dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Chouhada, en présence de membres de la famille du défunt et ses proches et de leaders et représentants de formations politiques et syndicales, des autorités locales, outre de nombreuses personnalités.

Né en 1925 dans le village de Tin Mansour, dans la province de Chtouka Aït Baha, Mohamed Bensaïd Aït Yedder a rendu l’âme mardi matin à l’hôpital militaire de Rabat.

Adhérant à la lutte contre l’occupation, le défunt fut un des cadres de la résistance et de l’armée de libération.

Après l’indépendance, il s’est engagé dans l’action politique, en tant que président de l’Organisation de l’action démocratique populaire (OADP), puis en tant que député au Parlement, représentant la province de Chtouka Aït Baha.

Le roi Mohammed VI l’a décoré des insignes de «Wissam Al Arch» (classe exceptionnelle) en juillet 2015, à l’occasion du 16ème anniversaire de la Fête du Trône.