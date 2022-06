© Copyright : DR

Le bureau algérien du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux réfugiés (HCR) initie actuellement, dans un précédent très grave, un concours destiné aux enfants des camps sahraouis, portant sur ce qu’il appelle «les premiers jours de l’exode» de leurs familles vers Tindouf… en 1975. Les détails d’une initiative déplacée, qui reste à authentifier.

Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) relevant de l’Organisation des Nations unies participe actuellement, semble-t-il, via son antenne en Algérie, à l’action d’endoctrinement à laquelle le Polisario et son parrain algérien n’ont jamais cessé de soumettre les enfants sahraouis des camps de Lahmada.

Cette branche onusienne vient ainsi de lancer un appel aux enfants des camps de Tindouf, leur annonçant l’organisation d’un concours littéraire, à l’occasion de la Journée mondiale du réfugié, célébrée tous les 20 juin. Il s’agirait de sélectionner les trois meilleures œuvres (que ce soit un essai ou une nouvelle) relatant ce que le HCR appelle, en guise de thème de ce concours, «les premiers jours de l’exode des familles sahraouies vers la ville de Tindouf en quête de sécurité»!

Bien évidemment, et sachant que les enfants des camps n’ont pas été témoins directs des évènements qu’ils sont invités à relater, car datant de 1975, ils auront la possibilité, selon l’annonce attribuée au HCR, de rapporter les témoignages de leurs grands-parents ou tuteurs.

L’affiche portant annonce de ce concours, qui comporte le logo et l’adresse e-mail du bureau du HCR en Algérie, précise que les participants, dont l’âge ne doit pas dépasser 14 ans, «sont priés de déposer leurs contributions, avant le 16 juin 2022, dans une enveloppe fermée, auprès des bureaux du croissant rouge sahraoui» sis dans l’un des cinq camps disséminés aux environs de Tindouf. Ladite enveloppe doit porter la signature, le nom et le numéro de la carte d’identité du tuteur!

De même, la contribution de chaque enfant sahraoui participant au concours doit être rédigée en arabe classique et ne pas dépasser deux pages manuscrites, au risque d’être rejetée.

Reste à savoir comment est-il possible de dénicher des écrivains en herbe dans les camps de Lahmada, sachant que les enfants qui y résident, rarement scolarisés, sont généralement arrachés à leurs familles et embrigadés par le Polisario qui les oblige à s’entraîner précocement au maniement des armes? Le tout, pour tuer le temps...

Mais le plus intrigant dans cette annonce inédite du HCR-Algérie, c’est qu’elle ne comporte ni date de publication, ni cachet, ni signature d’un quelconque responsable du HCR-Algérie, tout en promettant vaguement des récompenses aux trois vainqueurs. Etant donné aussi que le HCR dispose d’un sous-bureau dans les camps de Tindouf, l’on ne comprend pas pourquoi le prétendu et non reconnu «croissant rouge sahraoui», qui ne fait pas non plus partie de la liste officielle des partenaires locaux du HCR-Algérie, a été choisi pour réceptionner les œuvres sous pli fermé des concurrents.

Tout laisse donc croire que le Polisario pourrait avoir ainsi recouru à un faux et usage de faux pour détourner un imprimé portant le logo du HCR, ou tout simplement pour piéger et mettre cette institution devant le fait accompli. En effet, en lançant un appel à des enfants sahraouis, pour servir de prête-noms et signer des œuvres de propagande rédigées par d’autres mains, le Polisario, régulièrement épinglé par la communauté internationale à cause de ses nombreux enfants-soldats, cherche ainsi à profiter de la célébration de la Journée mondiale du réfugié pour maquiller la séquestration de ces enfants et de leur famille.