Biens publics: une ONG demande que des antennes GPS soient installées sur les véhicules de service, pour en contrôler l’usage

Les abus dont font preuve certains fonctionnaires, qui utilisent le véhicule mis à leur disposition par leur hiérarchie pour leurs besoins personnels a donné une idée à une ONG, le Forum marocain des droits de l’homme. La solution est certes simple, mais pourrait être très efficace pour contrôler l’usage qui est fait de ces véhicules.

Dans sa double édition de ce mardi 30 avril au mercredi 1er mai, Assabah révèle que cette ONG vient de lancer un nouvel appel aux autorités compétentes, afin que des antennes GPS soient installées dans l’ensemble du parc des véhicules appartenant à l’État, afin d’éviter que leur usage ne serve à des déplacements extra-professionnels.

Cet équipement permettrait de mettre fin aux abus souvent constatés à propos de l’usage qui est fait de ces véhicules de service mis à la disposition des fonctionnaires, ce qui équivaut, selon le Forum marocain des droits de l’homme, à «une rente».

Dans son communiqué, le Forum marocain des droits de l’homme explique que dans plusieurs villes du royaume, dont Marrakech, une certaine anarchie est constatée dans la gestion du parc des véhicules de l’État.

Des fonctionnaires les utilisent en dehors de leurs horaires de travail, lors de leurs vacances et à l’occasion des fêtes et des journées chômées car fériées, et ce, pour des besoins qui n’ont aucun point en commun avec leur activité professionnelle.

En plus de cette «rente», affirme l’ONG, ces pratiques vont à l’encontre de la stratégie de rationalisation des dépenses, initiée par l’État, alors que la solution est extrêmement aisée à mettre en œuvre.

Le Forum marocain des droits de l’homme propose en effet qu’une décision administrative stricte dans sa mise en application: installer des antennes GPS dans l’ensemble du parc automobile des véhicules de service appartenant à l’État et mis à la disposition de fonctionnaires.

L’idée avait déjà été évoquée par le passé par le ministre des Transports et de l’équipement d’un précédent gouvernement.

Aziz Rebbah, qui était en charge de ce département, avait même annoncé l’équipement de l’ensemble du parc des véhicules appartenant à l’État de GPS, ce qui permettrait de contrôler les déplacements des fonctionnaires.

Le ministre, relate Assabah, avait expliqué que cette mesure permettrait de freiner l’envolée des coûts d’entretien, et celle du nombre de bons de carburants distribués pour le fonctionnement de ce parc.

Le Forum marocain des droits de l’homme rappelle aussi, dans son communiqué, qu’une initiative similaire avait été initiée par un établissement public, la Société nationale du transport et de la logistique (SNTL).

Avec pourtant la volonté de s’inscrire dans la droite lignée de cette idée, elle n’avait finalement pu être concrétisée. Aussi, pour le Forum marocain des droits de l’homme, il devient nécessaire d’avoir aujourd’hui le courage politique nécessaire, à même de mettre à exécution cette annonce, vieille de plus de sept ans.