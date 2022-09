© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Devant 5.000 jeunes du Rassemblement des indépendants (RNI) réunis à Agadir à l’occasion de la 4e édition de l’Université d’été, le chef du gouvernement et président de ce parti, Aziz Akhannouch, a exprimé son ferme engagement à appliquer le programme socio-économique tel que promis lors de la campagne électorale de 2021.

Dans sa longue allocution, le chef du gouvernement socio-économique s’est adressé à ses adversaires politiques, en particulier au PJD, en affirmant que «l’ère du populisme et de l’inaction est révolue». «Nous avons réalisé une écrasante victoire électorale, le 8 septembre 2021 à travers les urnes et la démocratie. Maintenant c’est le temps de l’innovation, de l’action et la fin de l’immobilisme», a-t-il déclaré sous des applaudissements nourris des jeunes du parti venus de toutes les régions du Maroc.

Entourés de presque tous les membres du bureau politique du RNI, il a lancé une autre flèche au PJD en indiquant que le Maroc «a perdu dix ans dans l’inaction», en référence aux deux mandats qu’a réalisés le PJD à la tête de l’Exécutif. «Nous vous avons donné deux chances, la machine du développement s’était ralentie, les deux mandats étaient largement suffisants», pour convaincre, mais «le peuple a choisi au final le RNI qui a pu former une coalition gouvernementale harmonieuse et active», a-t-il ainsi déclaré.

Aziz Akhannouch a salué ses deux alliés au gouvernement du PAM et de l’Istiqlal tout en reconnaissant le rôle que jouent les partis de l’opposition (MP, USFP, PPS, PJD) dans la «vie démocratique».

Au sujet du bilan de l’actuel gouvernement, Aziz Akhannouch a affirmé, qu’après presque une année d’exercice du pouvoir, le bilan est «positif», en dépit des trois crises qu’il a affrontées: celle de pandémie, la sécheresse et la flambée des prix au niveau international. Il a cité «le projet de la protection sociale, l’éducation nationale, le développement économique…».

Sur la hausse des prix des hydrocarbures, le chef de l’Exécutif a livré ses arguments en affirmant que le gouvernement a agi de sorte que les caisses de l’Etat ne se vident pas entièrement pour ne laisser qu’un endettement au bout de cinq ans de pouvoir.

En conclusion, Aziz Akhannouch a par ailleurs salué la jeunesse de son parti pour sa contribution politique, affirmant que le RNI a consolidé, ces dernières années, toutes ses structures dans l’objectif de «demeurer un grand acteur sur la scène politique nationale».