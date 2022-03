Fatima Ezzahra El Mansouri et Sid’Ahmed Ould Mohamed ont procédé, vendredi 11 mars, à la signature d’une convention de partenariat entre le Maroc et la Mauritanie en matière d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat.

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l'Habitat et de la Politique de la ville, et son homologue mauritanien, Sid’Ahmed Ould Mohamed, ont signé aujourd'hui une convention de partenariat. Il s’agit concrètement d’un plan d’action pour la mise en œuvre de l’Accord de coopération technique signé le 24 avril 2013 entre le Royaume et la Mauritanie.

Les principaux axes de coopération, objet de la convention signée ce vendredi 11 mars entre Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l'Habitat et de la Politique de la ville, et son homologue mauritanien, Sid’Ahmed Ould Mohamed, portent sur les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat.

Ainsi, concernant l'aménagement du territoire, indique un communiqué du ministère de l'Habitat et de la Politique de la ville, le Maroc est mobilisé pour échanger les informations et préparer une stratégie commune pour tirer profit des opportunités de coopération internationale et bilatérale, et particulièrement en travaillant à la tenue d'une réunion semestrielle entre les deux administrations en charge de l’aménagement du territoire pour appuyer ce partenariat.

Le Royaume s’est aussi engagé à fournir des conseils techniques pour accompagner la préparation des dossiers d'appel d'offres concernant le Schéma national de l’aménagement du territoire national.

Sur le volet de l'habitat, cet accord vise à faire bénéficier la Mauritanie de l’expertise technique marocaine en termes de diagnostic et d’identification des mécanismes de financement du logement social. Il porte également sur le renforcement de la coopération et la recherche avec le groupe Al Omrane à travers le partage de l'expérience et de l’expertise du groupe public en matière de gouvernance, de gestion et de suivi des programmes de l’aménagement urbain, des villes nouvelles, de la réhabilitation urbaine et de logement contractés dans le cadre du Partenariat public-privé (PPP).

La convention signée vise aussi à créer une association mauritano-marocaine d’architectes pour assurer l'échange d'expériences et la promotion de ce métier ainsi qu’un forum bilatéral regroupant les promoteurs immobiliers des deux pays afin d’explorer les possibilités de coopération conjointe.

Sur la formation, la convention englobe le renforcement de capacité des cadres du ministère mauritanien de l'Habitat et ses organismes sous tutelle, dans les domaines de l’urbanisme et de l'aménagement du territoire, de l’utilisation de matériaux locaux dans le bâtiment, ainsi que la gestion et la mise en œuvre de projets de construction.

Ce partenariat concerne, de plus, l’accueil, au sein de l'Ecole nationale d'architecture et l'Institut national d’aménagement et d’urbanisme (INAU), des étudiants et des cadres mauritaniens, via l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

Le ministère apportera aussi une expertise technique de haut niveau afin d'animer une formation dans le domaine de la numérisation et des systèmes d'information pour les cadres mauritaniens qui travaillent à des postes de responsabilité dans les domaines de l'habitat et de l'urbanisation.