Algérie: le communiqué de la haine et de la perfidie

Le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères algérien après la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara est infâme, venant d’un pays avec lequel nous partageons des frontières, et qui qualifie le Maroc de pays d’occupation, relève l’éditorialiste du quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end. Il n’y a rien de plus indigne que ce communiqué de la junte militaire qui lie la Palestine et le Polisario en comparant la juste cause de Jérusalem avec la question artificielle du pantin d’Alger.

Il n’y a rien de plus ignoble que l’annonce par l’Algérie de sa neutralité alors que ses dirigeants débordent de haine quand la diplomatie marocaine gagne des points. Il est ignominieux que la diplomatie algérienne publie un communiqué émaillé d’injures, d’accusations et de trivialité. Le régime des caporaux a atteint un niveau de déchéance qui n’a pas de limites. En vérité, nous ne sommes plus étonnés de lire les discours haineux qui portent atteinte à la souveraineté et à la réputation du Maroc de la part d’un régime acculé à l’isolement et aux mirages.

L’éditorialiste du quotidien Al Akhbar souligne qu’en définitive, c’est une bonne chose que les gens connaissent l’abjection de ce régime qui a franchi toutes les lignes rouges et comprennent avec quel voisin Dieu nous a réunis, comme le disait si pertinemment feu le roi Hassan II. Ce pays qui devait être un bon voisin a vendu son histoire, sa religion, son arabisme en courant derrière des illusions perdues.

Le Maroc est trop fort pour se soumettre et renoncer à sa cause nationale. Les États-Unis, Israël, l’Espagne, la Belgique, le Portugal, l’Allemagne, les pays arabes et la majorité des pays africains et d’Amérique latine soutiennent la position juste de notre cause nationale. Autant dire que monde fait savoir aux généraux d’Alger qu’ils se placent en marge de la raison et qu’il n’y a pas de place pour le séparatisme.