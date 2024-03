Aide à Gaza: le Maroc remet des équipements à l’hôpital «Le Croissant Rouge» à Al Qods

Une partie de l'aide marocaine acheminée à la population de Gaza et d'Al Qods.

Un communiqué de l’Agence Bayt Mal Al Qods indique que ce lot d’équipements est composé de matériel de bureau, d’unités centrales (ordinateurs), d’une unité centralisée d’Internet, de grands écrans d’affichage, de tablettes électroniques, d’équipements de communication mobiles, de bouteilles d’oxygène et d’autres matériels.

Cette opération, qui s’est déroulée en présence de représentants de l’Association des hôpitaux d’Al Qods-Est, a vu aussi la distribution de 50 kits ambulanciers contenant 42 articles d’équipements et des médicaments pour les cas d’urgence.

Lire aussi : Le roi Mohammed VI ordonne le déploiement d’une aide humanitaire destinée à la population de Gaza et d’Al Qods

Lors de cette opération, il a été également procédé à la remise d’un lot de médicaments et de fournitures médicales à la pharmacie de l’hôpital «Le Croissant Rouge» et d’autres à l’hôpital de «l’Association Al Makassed Charitable», ce qui traduit le souci de l’Agence Bayt Mal Al Qods de tenir ses engagements et d’apporter un soutien constant aux principaux hôpitaux d’Al Qods, partenaires essentiels de l’Agence dans la Ville Sainte.