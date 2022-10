© Copyright : DR

Kiosque360. La France et l’Algérie mènent une campagne organisée contre la monarchie car elle est le fondement de la puissance de la nation. Peine perdue car elles n’ont fait que renforcer ce lien d’affection entre le peuple et le roi. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire Al Watan.

Les campagnes médiatiques et les croisades des rumeurs constituent des armes stratégiques auxquelles se livrent les pays quand leurs intérêts s’opposent et leurs relations se détériorent. Ce qu’entreprend l’Algérie, aujourd’hui, est une campagne organisée contre la monarchie marocaine, car la junte militaire la considère comme le fondement de la puissance de la nation et qu’il suffisait de la discréditer pour démanteler l’Etat et l’affaiblir. C’est ce qu’explique Ahmed Assid, l’écrivain, poète et militant de la cause amazighe, dans le dernier numéro de l’hebdomadaire Al Watan qui consacre un dossier à l’amour que vouent les Marocains pour le souverain.

Cette campagne de dénigrement n’a fait que renforcer ce lien indéfectible d’affection entre le peuple et le roi. Il ne faut pas oublier que la doctrine du régime militaire algérien érige le développement du Maroc en un danger pour les intérêts de l’Algérie. C’est pour cela qu’elle croit, dur comme fer, qu’il faut affaiblir le Royaume pour que l’Algérie puisse jouer, toute seule, des rôles stratégiques dans la région. C’est ce qui explique les agitations des généraux, sur tous les plans et d’une façon hystérique, depuis que le Maroc a signé l’accord tripartite avec les États-Unis et Israël.

Al Watan souligne que les dirigeants algériens considèrent cet accord comme une tentative du Maroc de jouer le rôle d’une puissance économique montante dans la région. Chose qu’ils ne peuvent pas accepter quitte à provoquer des affrontements militaires entre les deux pays.

Quant à la France, son problème ne se limite pas au Maroc mais il s’étend à tous les pays africains qui étaient, un jour, sous son joug colonial. Ces pays ont connu une prise de conscience souveraine qui les a poussés à refuser la tutelle française et à repenser leurs relations avec ce pays sur la base de l’égalité et de l’échange. C’est pour cela que Paris n’a pas apprécié les positions souveraines du Maroc en tentant de parasiter la monarchie sachant qu’elle représente le pouvoir exécutif.

Les manœuvres entreprises par la France dans ce sens prennent une forme de vengeance manifeste en usant de méthodes malhonnêtes comme la tentative de nuire à la réputation du roi et de refuser de délivrer des visas aux Marocains pour faire plier l’échine au Royaume. Elle est allée encore plus loin dans son cynisme en s’alliant avec les terroristes dans la région du Sahel pour inféoder le Mali et le Niger. Quant au rapprochement avec l’Algérie il est, certes, mu par la cupidité de la France (gaz et pétrole), mais personne n’est dupe. Il est le paravent d’une coalition, à peine voilée, contre le Maroc.