Au cours de la réunion du conseil du gouvernement, ce jeudi 1er septembre, le chef de l’exécutif a annoncé une batterie de mesures visant à améliorer les revenus des citoyens, dont une augmentation du Smig et du Smag, qui entrera en vigueur dès ce jeudi 1er septembre.

Honorant les promesses de l’accord social du 30 avril signé avec les syndicats, le gouvernement a acté aujourd’hui, via un décret, une augmentation de l’ordre de 5% du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs de l’industrie et du commerce, et ce à compter de ce jeudi 1er septembre 2022. Le Salaire minimum agricole garanti (Smag) sera augmenté quant à lui de 10%.



Dans le domaine des retraites, les salariés du secteur privé pourront également bénéficier de la pension de retraite après 1320 jours de cotisation au lieu des 3240 jours en vigueur jusque-là. Ceux qui n’ont pas pu cumuler autant de jours d’affiliation peuvent de leur côté récupérer leurs cotisations salariales et patronales.

Pas moins de 12 décrets ont été approuvés lors du conseil du gouvernement de ce jeudi 1er septembre, dont celui actant la hausse des allocations familiales, l’augmentation du Smig dans le secteur public à 3.500 dirhams, la suppression de l’échelle 7 dans la fonction publique, etc.

S’agissant des mesures prévues par l’accord signé avec les syndicats du secteur de la santé, leur entrée en vigueur est fixée à partir du 1er janvier 2023, couvrant plusieurs points, dont à leur tête l’amélioration de la situation des médecins à travers le changement de la grille indiciaire de cette catégorie pour qu’elle débute avec l’indice 509, et la totalité de ses indemnités.

Il s’agit aussi de permettre aux infirmiers de bénéficier d’un avancement dans leur grade, et de revoir à la hausse l'indemnité pour risques professionnels des cadres administratifs et des techniciens de santé.

Autre annonce faite par le chef du gouvernement lors la réunion de ce jeudi 1er septembre, le renouvellement du soutien apporté aux transporteurs qui se verront octroyer une nouvelle vague de subventions au titre du mois de septembre, en vue d’atténuer l’impact de la hausse des pruix des carburants sur le coût du transport.