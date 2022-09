Le ministre de l’Inclusion économique, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et son homologue portugaise, Ana Mendes Godinh.

Le Maroc et le Portugal viennent de signer le protocole officialisant l’accord de mobilité qui a été signé entre les deux parties en janvier 2022. L’accord permettra à 400 Marocains de se rendre au Portugal pour travailler dans le secteur agricole dès cette année.

Cet accord facilitera les flux de migration de main-d’œuvre légale et sûre entre les deux pays en établissant des procédures pour l’admission des citoyens marocains à l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail au Portugal et en soutenant le recrutement de travailleurs au Maroc, souligne un communiqué, citant le ministre de l’Inclusion économique, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Les deux Etats se sont engagés à développer des canaux structurés de migration de main-d’œuvre vers le Portugal afin de répondre aux besoins du marché du travail, notamment dans le secteur agricole, en garantissant aux travailleurs une migration éthique.

L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec) aura pour mission la sélection des employés et leur ‎insertion dans les entreprises portugaises, tout en assurant leurs droits relatifs au travail, au salaire et à la sécurité sociale. Pour cela, une convention est convenue entre l'Anapec et l'institut portugais de formation et de l'emploi pour mettre ce programme en œuvre‎.

Pour sa part, la ministre portugaise du ‎Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale, Ana Mendes Godinh, a souligné que la circulation des travailleurs sera légale et régulière, précisant ‎qu'il y a un cadre et un travail concret entre l'Agence nationale de promotion de l’emploi et ‎des compétences (ANAPEC) et l'institut de l'emploi portugais pour la mise en œuvre de cette opération.‎