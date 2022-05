© Copyright : DR

Un groupe de travail multisectoriel sera créé et devrait se réunir régulièrement jusqu’à la ratification de l’accord de mobilité encadrant l’emploi et le séjour des travailleurs marocains au Portugal, précise la déclaration conjointe du ministre de l'Emploi, Younes Sekkouri, et du secrétaire d'Etat portugais au Travail, Miguel Fontes.

Le Portugal et le Maroc ont signé le 12 janvier dernier un accord historique sur l’emploi et le séjour des travailleurs marocains au Portugal.

Cet accord définit les modalités d’admission des travailleurs marocains sur le territoire portugais, en vue d’exercer une activité professionnelle salariée, établissant ainsi un cadre juridique robuste et sécurisé en matière de recrutement, d’embauche et d’admission des citoyens marocains.

«La signature de l’accord de mobilité est le résultat d’un effort de coordination multisectorielle dans les deux pays. En attendant sa ratification, le Portugal et le Maroc souhaitent accélérer la coopération entre les services responsables et mener des actions pour préparer la mise en œuvre de l’accord», souligne la déclaration conjointe du ministre de l'Emploi, Younes Sekkouri et du secrétaire d'Etat portugais au Travail, Miguel Fontes, rendue publique ce mercredi 18 mai 2002, en marge des travaux de la 5e Réunion ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail, qui se tient à Marrakech les 17 et 18 mai courant.

Ainsi, poursuit la même source, un groupe de travail multisectoriel sera créé, qui se réunira régulièrement jusqu’à la ratification de l’accord de mobilité et intègrera des membres des cabinets gouvernementaux concernés, de l’institut de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Portugal, et de l’ANAPEC.

Des projets pilotes seront également développés, fruit du travail conjoint des services de l’emploi du Portugal et du Maroc, ayant pour but non seulement de donner aux entreprises qui ont besoin de main-d’œuvre plus de possibilités pour le recrutement, mais aussi d'assurer que le processus se déroulera dans des conditions légales et dignes, est-il précisé.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations, adopté à Marrakech, en décembre 2018, par l’ONU, le Maroc et le Portugal convergent dans leur intérêt commun à lutter contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains, établissant un canal migratoire légal et réglementé à travers la mise en œuvre de cet accord historique, conclut la déclaration conjointe.