© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

VidéoLes membres du bureau politiques du PAM ont condamné, dimanche 18 septembre, ce qu’ils ont qualifié d'attaques «gratuites» portées contre leur parti. Ils indiquent que leur parti est «pleinement engagé dans la majorité pour relever les défis qui se posent au pays» sur divers fronts.

«Le PAM restera au gouvernement en assurant son rôle efficace dans le règlement des problèmes d’actualité», a martelé le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi en ouvrant, dimanche 18 septembre à Rabat, les travaux du Congrès régional du parti du Tracteur.

Ce Congrès se tient sur le thème générique «Les organisations parallèles constituent un pilier fondamental d’un parti fort et ouvert». Abdellatif Ouahbi dont c’est la première sortie publique depuis quelque mois, n’a pas été tendre avec ses détracteurs, «ceux qui ont parlé de frictions internes supposées et du départ de ministres du gouvernement».

«Nous n’allons pas leur répondre (car) le PAM restera au gouvernement en assumant ses responsabilités jusqu’au bout, le parti veillera sur l’harmonie de la majorité», a affirmé le numéro 1 du PAM, en refusant d’avoir un pied dans la majorité et l’autre dans l’opposition».

Il a indiqué, devant un millier de congressistes réunis sous un grand chapiteau à Rabat, que le pays subit l’impact des crises internationales, et que celles-ci prennent le pas sur les politiques économiques nationales.

Le chef du PAM s’est, par ailleurs, déclaré «heureux de constater que des milliers de jeunes ont demandé à adhérer au parti du Tracteur». Abdellatif Ouahbia également annoncé l’organisation, en mars 2023, d’un sommet de la femme PAMiste et d’un autre dédié à la Jeunesse, prévu à la même période.

Pour sa part, Fatima Mansouri, présidente du Conseil national et ministre de l’Habitat a affirmé, dans une déclaration pour Le360, que le PAM est déjà engagé dans la dynamisation de ses structures depuis longtemps, assurant qu’il n’y a aucun nuage qui plane au6dessus du PAM. «Tout va bien», a-t-elle affirmé.

Même son de cloche, chez Mehdi Bensaïd, membre du bureau politique et ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication. «Il n’y a rien à dire sur le dynamisme du parti et le rendement des ministres PAMistes car ils travaillent efficacement et sans relâche», a-t-il déclaré.

Rachid Abdi, président du Conseil régional de Rabat et membre du bureau politique du PAM, qualifie la situation politique au sein du parti de «saine».

«La preuve, c’est que la section régionale du PAM a réussi à tenir un congrès en présence de mille personnes. La différence des idées au sein d’une communauté est un signe démocratique. Le parti et ses équipes qui soient au gouvernement, au Parlement ou au sein d’autres institutions agissent avec dévouement et responsabilité afin qu’ils soient à la hauteur des attentes des citoyens», a conclu Rachid Abdi.