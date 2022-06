© Copyright : DR

Kiosque360. Un mouvement rectificatif au sein du PAM publie, depuis quelque temps, des communiqués demandant au patron du parti, Abdellatif Ouahbi, de suspendre les conventions qui lient son cabinet d’avocat avec les établissements publics. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Des opposants au sein du PAM qui se réfugient derrière le «mouvement rectificatif de la voie du PAM» lancent, depuis quelque temps, des attaques contre le secrétaire général, Abdellatif Ouahbi, en publiant des communiqués qu’ils diffusent largement sur WhatsApp.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 2 juin, que ce mouvement ne s’est pas manifesté lors de la réunion du conseil national du parti tenue la semaine dernière à Salé, Dans un nouveau communiqué, parvenu à plusieurs parlementaires et dirigeants du parti, ce mouvement a appelé Abdellatif Ouahbi, à suspendre les conventions qui lient son cabinet d’avocat avec les établissements publics afin d’éviter tout trafic d’influence.

Le communiqué appelle, par ailleurs, les dirigeants du PAM à: «adopter une pratique politique saine qui va de pair avec le principe de la corrélation entre la responsabilité et la réédition des comptes, interdit tout exploitation des postes politiques pour réaliser des acquis illégaux et autres conflits d’intérêt. Il faut, en outre, moraliser le comportement de l’acteur politique surtout quand il s’agit d’un membre qui participe au gouvernement à la tête d’un département ministériel aussi important et sensible que celui de la justice».

Assabah rapporte que ce mouvement demande à Abdellatif Ouahbi de rendre public les conventions qui le lient avec les établissements publics qu’il représente devant la justice. Le communiqué indique qu’il faut que «le patron du PAM cesse, provisoirement, toute relation professionnelle avec ces établissements, jusqu’à la fin de ses fonctions à la tête du ministère de la justice». Il devra, poursuit la même source, «informer les militants du parti sur la situation financière du parti et les opérations commerciales ayant trait à ses biens».

Il faut, souligne le communiqué, désigner les parties qui se sont occupées de la gestion de ses biens sans se référer au bureau politique, ni aux autres organes décisionnels du parti.

Le patron du PAM, Abdellatif Ouahbi, n’a pas réagi aux attaques qu’il subies de la part de ce mouvement anonyme qui ressemble au mouvement rectificatif, créé au temps de Hakim Benchemmas, et qui a contribué à l’évincer de la tête du parti.