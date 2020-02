© Copyright : DR

Elu à l’unanimité par les membres du Conseil national, Abdellatif Ouahbi, avocat de profession, prend la tête du Parti authenticité et modernité. C’était à l’issue du quatrième Congrès de cette formation. Il était d’ailleurs le grand favori de ce scrutin.

Le Conseil national du Parti authenticité et modernité a tranché. Et ce sera finalement l’avocat Abdellatif Ouahbi qui présidera aux destinées de cette formation politique. Ouahbi a été élu ce dimanche à El Jadida, à l’issue du quatrième congrès du PAM, à l’unanimité des membres du Conseil national.

Abdellatif Ouahbi prend donc ses nouvelles fonctions pour une durée de cinq ans.

Le PAM a également reconduit Fatima-Zahra El Mansouri à la tête de ce Conseil national et ce, pour cinq années supplémentaires.

Rappelons que Abdellatif Ouahbi était le grand favori de ce scrutin, un autre ténor du parti, l’ancien ministre de la Santé, Mohamed Cheikh Biadillah, ayant annoncé tôt ce dimanche matin, son retrait de la course.



Mohamed Cheikh Biadillah n’a pas, pour autant, expliqué les raisons de son retrait. L'ancien ministre de la Santé s'est limité à affirmer qu’il restait attaché au PAM et qu’il entendait bien garder son statut de militant au sein de cette formation ainsi que continuer à soutenir son projet politique.

«Je souhaite au parti plus d’entente, de cohésion et d’homogénéité pour permettre au PAM de jouer pleinement et dans les meilleures condition son rôle constitutionnel. Je remercie toutes celles et tous ceux qui m’ont soutenu dans ma candidature et présente toutes mes excuses aux militants qui n’apprécient pas ma décision», a indiqué Mohamed Cheikh Biadillah, interrogé par Le360.

Avec ce retrait, la voie était toute tracée à Abdellatif Ouahbi pour qu'il prenne la direction du PAM, en remplacement de Hakim Benchamach, le désormais ex-secrétaire général de ce parti dans l'opposition.