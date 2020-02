© Copyright : DR

Pourtant l'un des favoris au poste de secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM -opposition), Mohamed Cheikh Biadillah vient d'annoncer son retrait de ce scrutin, qui a lieu ce dimanche 9 février. Les premiers détails.

Il figurait parmi les favoris dans la course au poste de nouveau secrétaire général du PAM, mais coup de tonnerre, Mohamed Cheikh Biadillah a décidé de se retirer du scrutin. Le360 a recueilli son annonce en exclusivité, alors que l’élection du prochain secrétaire général de ce parti actuellement dans l'opposition est prévue pour ce dimanche 9 février.

Mohamed Cheikh Biadillah n’a pas, pour autant, expliqué les raisons de son retrait et s'est contenté d'affirmer qu’il était attaché au PAM et qu’il entendait bien garder son statut de militant dans cette formation et continuer à soutenir son projet politique.

«Je souhaite au parti plus d’entente, de cohésion et d’homogénéité, pour permettre au PAM de jouer pleinement et dans les meilleures conditions son rôle constitutionnel. Je remercie toutes celles et tous ceux qui m’ont soutenu dans ma candidature, et présente toutes mes excuses aux militants qui n’apprécient pas ma décision», a indiqué Mohamed Cheikh Biadillah, qui fut le ministre de la Santé du gouvernement dirigé par Driss Jettou.

Avec ce retrait, et sauf accident de parcours, la voie est désormais toute tracée pour Abdellatif Ouahbi, avocat, et autre grand favori de ce scrutin, qui a de fortes chances de l’emporter et de remplacer ainsi Hakim Benchamach à la tête du PAM.