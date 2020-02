© Copyright : Le360

Lors du 4e congrès du Parti authenticité et modernité (PAM), qui se tient du 7 au 9 février à El Jadida, les trois candidats «favoris» parmi quatre autres postulants à la succession de Hakim Benchamas mènent une rude campagne électorale.

Les trois favoris sont Abdellatif Ouahbi, Cheikh Mohamed Biadillah et Samir Belfkih. Des incidents ont émaillé les travaux des premier et deuxième jours du 4e congrès, en particulier dû aux rivalités entre le camp de Hakim Benchamas, secrétaire général sortant et le Groupe de l’Avenir, dirigé par Abdellatif Ouahbi. Mais il semble que ce dernier, selon des témoignages recueillis sur place, serait sur «la voie d’être élu dimanche comme nouveau patron du PAM».

Les dernières nouvelles indiquent que les congressistes du camp de Ouahbi ont gagné la bataille du maintien règlement intérieur, qui veut que l'élection du secrétaire général du parti relève des compétences du Conseil national et non du congrès. Le courant de Benchamas a beau tenter de modifier les statuts internes du parti, c’est en vain.