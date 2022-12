© Copyright : DR

Kiosque360. Sous la houlette de son directeur général, Abdellatif Hammouchi, le rayonnement de la DGSN a dépassé les frontières pour devenir une référence en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Quelques jours avant la fin de l’année, la DGSN a présenté son bilan d’action en matière lutte contre le terrorisme, de gouvernance et de numérisation ainsi que de formation. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 30 décembre, que le directeur de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, insiste pour que son institution maintienne la tradition du bilan de fin d’année.

Une institution qui a développé ses moyens et s’est servie de nouvelles techniques pour accomplir ses missions, notamment dans le domaine de la lutte contre la criminalité. Du coup, son rayonnement a dépassé les frontières pour devenir l’une des ailes diplomatiques du royaume. En effet, l’expérience de la DGSN dans la lutte contre le terrorisme lui a conféré une place importante et a fait d’elle un maillon essentiel de la coopération internationale.

Cette expérience a continué à s’enrichir pour accompagner l’ensemble des mutations sociales et politiques sous la houlette du directeur général, Abdellatif Hammouchi. Cet homme à deux cœurs, dont l’un bat au sein de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l’autre régule le rythme du travail à la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Ces deux directions se sont développées et se sont inspirées des expériences des pays développés et de nouvelles techniques pour forger un modèle unique dans la lutte contre le terrorisme, devenu une référence dont s’inspire les services de sécurité de nombreux pays. C'est grâce à cette expérience et à la coordination établie entre ces deux directions que la loi a été actualisée pour accompagner la stratégie sécuritaire dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que ces deux entités ont accordé une grande importance à la coopération internationale, après avoir démantelé de nombreuses cellules terroristes à l’étranger et fourni de précieux renseignements à plusieurs pays. L’institution est devenue un interlocuteur digne de confiance au niveau international. Ses compétences et son professionnalisme ont été reconnus, à deux reprises, par le plus grand service de renseignement dans le monde, en l’occurrence le service américain. La première s’est déroulée, en juin 2022 aux États-Unis, quand Abdellatif Hammouchi a rencontré plusieurs directeurs de sécurité et de renseignement et à leur tête la directrice du renseignement national américain, Avril Haines.

Lors d’une deuxième rencontre en septembre 2022, cette même responsable américaine a visité le Maroc où elle a discuté avec le patron de la DGSN de la situation sécuritaire au niveau régional et évalué les menaces et défis découlant de cette situation dans certaines parties du monde. Auparavant, le directeur de la DGSN a rencontré le directeur général de la police fédérale d’Allemagne, Dieter Romann, qui a salué le rôle joué par le royaume dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Elle a également exprimé son appréciation pour les renseignements fournis par les services de sécurité marocains à l'Allemagne concernant les menaces terroristes. Par la suite, ce fut au tour de la secrétaire d'État et directrice du Centre national de renseignement espagnol, Esperanza Casteleiro Llamazares, de rencontrer Abdellatif Hammouchi avec lequel il a discuté des différentes formes et niveaux de coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne.