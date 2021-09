© Copyright : DR

Kiosque360. L’alliance tripartite scellée entre le RNI, le PAM et le PI, pour former une majorité au sein des conseils élus dans lesquels ils sont représentés, a porté Aâtimad Zahidi aux commandes du conseil préfectoral de Témara. Un grand retour sous les couleurs de la Colombe.

L’ancienne parlementaire du parti de la Justice et du développement (PJD) entre 2011 et 2016 et élue locale dans la ville de Témara, Aâtimad Zahidi, a été élue mardi présidente du conseil préfectoral de la ville de Témara, sous les couleurs du Rassemblement national des indépendants (RNI).

L’ex-députée de la Lampe, qui a rejoint le RNI bien avant la fin du dernier mandat, a conduit la liste du parti de la Colombe pour prendre les commandes de l’assemblée préfectorale de Témara, rapporte ainsi le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 23 septembre.

La liste de la jeune élue a été présentée dans le cadre de l’alliance tripartite scellée entre le Rassemblement national des Indépendants (RNI), le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le Parti de l’Istiqlal (PI), qui avaient décidé «de coopérer et d’œuvrer ensemble pour former une majorité au sein des conseils élus dans lesquels ils sont représentés».

Pour maintenir cette alliance entre les élus des trois formations politiques, une autre charte a été signée localement pour barrer la route aux concurrents, notamment ceux du parti de l’Union constitutionnelle (UC), précisent les sources du quotidien.

Le jour du scrutin, la liste conduite par l’élue de la Colombe a obtenu 5 sièges, celle du Tracteur trois sièges, et la liste de la Balance trois sièges. Ce qui a donné une majorité de onze sièges, tandis que la liste des concurrents de l’UC, conduite par l’ancien président de la commune rurale de Ain Atiq, Mohamed Mouden, a récolté dix sièges, indiquent les sources du quotidien.

Dans le cadre de la même alliance, le PAM a obtenu le poste de premier vice-président, alors que le deuxième est allé au parti de l’Istiqlal. Aâtimad Zahidi, qui avait dénoncé les défaillances qui émaillaient la gestion du PJD à la commune de la ville et les scandales des élus de la Lampe, succède ainsi à Zouheir Zemzami, du RNI, qui a été élu président de la commune de Témara.