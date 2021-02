© Copyright : DR

A sa manière, l’humoriste franco-marocain, Gad Elmaleh, qui s’est mis à la chanson, a livré une interprétation, plutôt légère, du célèbre tube du grand musicien américain, Lionel Richie.

Ce samedi 20 février 2021, Gad Elmaleh a diffusé sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle il joue du piano, interprétant une chanson qu’il a intitulée Tu t’rappellll?.

Il s’agit d’une reprise, version Gad Elmaleh, de la célèbre chanson du grand musicien américain Lionel Richie, Hello, sortie en février 1984. Lequel tube a connu un énorme succès et continue d’être écouté avec le même plaisir.

L'interprétation, toute personnelle, de cette chanson a ravi les internautes, surtout la gente féminine, qui n'a pas manqué de demander en commentaire "Is it me you're looking for?" (Est-ce moi que tu cherches?), en référence aux paroles de la chanson, répondant à l'humour, par l'humour.

Pour rappel, Gad Elmaleh s’est lancé, officielllement et sérieusement, dans la chanson en sortant son premier album intitulé Dansez sur moi, en hommage à Claude Nougarou, en janvier dernier.