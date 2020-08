© Copyright : DR

Dans le nouveau clip «Already» de Beyoncé qui vient d’être dévoilé, le drapeau marocain fait une apparition remarquée.

Alors que Beyoncé sort son album visuel «Black is King», elle vient de livrer en même temps le clip «Already» dans lequel interviennent Shatta Wale et Major Lazer.

Tiré de l’album «The Lion King: The Gift», sorti en 2019, et qui fait l’objet d’un long-métrage réalisé par Beyoncé elle-même, le clip «Already», à l’esthétique bien léchée, donne à voir la chanteuse dansant dans divers décors évoquant plusieurs endroits du monde.

Et grosse surprise pour les Marocains, à la minute 4.18 du clip vidéo, apparaît le drapeau du Maroc.

Chose étonnante, le clip a été diffusé le 30 juillet par Disney+, date qui coïncide avec la fête du Trône au Maroc. Alors clin d’œil ou coïncidence?

Peut-être une référence aux manifestants afro-américains qui ont brandi le drapeau du Maroc dans les villes américaines, pendant les manifestations du mouvement Black Lives Matter, et qui ont en commun d’appartenir au temple de la science maure d’Amérique (Moorish Science Temple of America), une organisation religieuse qui tirerait ses racines historiques du Maroc… et qui a fait du drapeau le marocain le sien.