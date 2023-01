© Copyright : DR

Jeudi 5 janvier 2023, dans la soirée, sur le plateau de tournage du dernier clip du rappeur marocain French Montana, une fusillade a éclaté et fait plusieurs blessés.

Alors que French Montana et Rob 49 tournaient ensemble leur dernier clip, sur le parking du restaurant The Licking, tout se passait bien jusqu’à ce que des coups de feu retentissent.

En tout, une quinzaine de balles auraient été tirées sur le plateau et le département de police de Miami Gardens a confirmé dans un premier temps à la chaîne américaine CBS4 que «plusieurs personnes» avaient été touchées par les tirs.

«Il y a eu plusieurs coups de feu, cela ressemblait à un fusil d'assaut», a déclaré un témoin de la scène, Ced Mogul, venu au restaurant pour regarder French Montana tourner son clip, relate Page Six.

Le média rapporte également qu’«on ne sait pas si le rappeur de Unforgettable (French Montana) a été touché», mais qu’«un témoin a déclaré qu'il semblait que son service de sécurité l'aurait sorti de la ligne de tir sans incident».

«A leur arrivée, les pompiers ont trouvé plusieurs patients souffrant de blessures traumatiques. En plus de trouver des patients blessés à l'emplacement initial, les pompiers ont également rencontré d'autres patients blessés à l'extérieur d'une caserne de pompiers à proximité», ont déclaré des responsables des urgences à CNN.

«Les équipes de pompiers ont immédiatement commencé le triage pour évaluer l'étendue des blessures des patients et pour le transport à l'hôpital», selon le service des urgences. «A la suite de l'incident, dix patients au total ont été blessés. Quatre des patients se sont dirigés eux-mêmes vers des hôpitaux de la région», explique-t-on, poursuivant que les six patients restants ont été transportés «par sauvetage terrestre et aérien vers des centres de traumatologie locaux».

«Quand nous avons entendu les coups de feu… les gens ont commencé à courir, certaines personnes avaient du sang sur leurs chemises, certaines personnes pleuraient par terre», a déclaré Ced Mogul.

Une source policière a déclaré à CBS4 que les enquêteurs passeraient en revue actuellement plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, ainsi que des vidéos de surveillance d'entreprises à proximité.

La police a déclaré qu'elle pensait que la fusillade était un incident isolé et n’a toujours pas procédé à une arrestation. On ne sait pas encore s'ils ont arrêté quelqu'un.

«Nos cœurs sont lourds et vont aux victimes de cet acte insensé», a déclaré de son côté The Licking, le groupe de restaurants appartenant à DJ Khaled devant lequel s’est produite la fusillade, dans un communiqué adressé à CNN.

«Nous n'étions pas au courant du tournage d'une vidéo et avons découvert à la dernière minute que French Montana tournait une scène dans le parking arrière. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est réellement passé», poursuit le communiqué. «Le restaurant Licking n'a rien à voir avec l'incident et a donné à la police les images nécessaires demandées».

Pour l’heure, ni French Montana ni ses représentants n’ont fait de déclaration.