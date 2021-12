Photo du nouvel album de French Montana, "They got amnesia", sorti en novembre 2021.

Dans une récente interview accordée à la chaîne Rap life à l’occasion de la sortie de son dernier album «They got amnesia», le rappeur marocain établi aux Etats-Unis s’est confronté à ses vieux démons.

C’est une belle carrière que celle de French Montana, alias Karim Kharbouch. De Rabat, sa ville natale, à Los Angeles où il réside, le rappeur a connu des hauts assortis de tout autant de bas.

Celui qui s’est imposé au fil des années, des succès et des collaborations fructueuses, comme une figure majeure de la scène hip-hop dans le monde a en effet vu sa carrière considérablement freinée par ses addictions, à l’alcool et aux drogues.

Mais French Montana ne s’en cache pas et assume pleinement son passé. Invité de l’émission Rap Life Radio, animée par Eden Darden sur la chaîne de Appel Music, French Montana est ainsi revenu sur ses deux précédentes hospitalisations aux soins intensifs en raison de ses excès.

Il explique ainsi que le confinement lui a permis de se refaire une santé. «J’ai arrêté de boire, j’ai arrêté de fumer et je me suis mis au sport», explique l’artiste qui avait été retrouvé inconscient en 2019 par la police dans sa demeure de Los Angeles. «J’ai tout arrêté», poursuit-il quand l’animateur lui demande s’il prenait toujours des pilules. «Et si tu te trouvais avec des amis, est-ce que tu boirais un verre de vin?», lui demande-t-il. «Non», répond catégoriquement French Montana en admettant que, «oui, c’est dur».

Mais, poursuit French Montana, en parlant de la sortie de son dernier album, «je vais célébrer, mais pour le moment, je veux rester précis pour me concentrer sur le fait de faire avancer certaines choses». Car French Montana ne semble pas prêt à commettre les mêmes erreurs que par le passé et de son point de vue, ses addictions ont aussi causé des dommages sur sa carrière. «Ce que je réalise à propos des personnes qui sont affectées par ce genre de choses, c’est que parfois le train vous dépasse et vous ne vous en rendez même pas compte» explique-t-il.



Et l’artiste de se livrer à quelques confidences sur l’envers du décor du show-business et plus précisément de l’industrie musicale, où certaines personnes feindraient d’être ivres.

Une situation que French Montana, qui lui ne feignait pas de boire, connaît bien. «J’ai l’impression d’avoir vu beaucoup de mes pairs qui venaient d’endroits moins fortunés que moi et qui ont accompli tant de choses», précise-t-il ainsi. «J’ai vu beaucoup de mes pairs qui me surpassaient et je me disais: comment font-ils? Ils agissent comme s’ils buvaient avec toi…», poursuit-il, admettant s’être fait avoir par ce miroir aux alouettes.