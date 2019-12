© Copyright : DR

Dans une longue interview accordée à DJ Akademiks, French Montana revient sur son hospitalisation, son état de santé et les raisons qui ont pu provoquer sa maladie.

Pendant 53 minutes, French Montana a répondu aux questions de DJ Akademics dans l’émission "Face to Face". Faisant le point sur sa carrière, répondant aux critiques dont il fait parfois l’objet, il est également revenu sur son état de santé.

Hospitalisé dans un état grave, pendant plusieurs jours, l’état de santé du rappeur marocain a fait couler beaucoup d’encre.

Déshydratation, nausées, maux de ventre… De nombreuses raisons ont été avancées pour justifier cette hospitalisation d’urgence demandée par des policiers qui ont trouvé son état inquiétant en le découvrant mal en point à son domicile, à Los Angeles.

C’est donc la première fois que French Montana s’exprime sur ce sujet, quelques jours après avoir quitté l’hôpital et avoir repris une activité normale, contre le gré de son médecin.

En effet, sa sortie d’hôpital correspond aussi à la sortie de son nouvel album, "Montana".

Quand DJ Akademics le questionne sur son état de santé, French Montana justifie d’abord ce qui lui est arrivé en disant: "j’ai été dans quatre pays en une semaine". "J’étais épuisé. Je me suis poussé au-delà de mes limites", explique-t-il.

"Mais ils disent que tu as abusé de drogues", l’interroge alors l’intervieweur, chose que réfute le rappeur qui décide alors de parler d’un voyage en particulier, entrepris en Afrique, à l’occasion de son anniversaire.

A aucun moment de son interview French Montana ne parle du Maroc, qui est pourtant le pays où il est venu passer son anniversaire, mais toujours d’Afrique. Une manière de ne pas critiquer son pays d’origine? De rester vague?

"Je suis parti dans la famille de ma mère, que je n’avais pas vu depuis presque 25 ans (…) Autrement dit, quand on ne voit pas les gens pendant une aussi longue période, on ne peut pas dire qu’on les connaisse (…)."

Et de parler longuement de sa mère avec qui il souhaitait passer son anniversaire, l’accompagner dans sa famille et par dessus tout, dit-il, "je voulais m’assurer que je l’ai laissée entre de bonnes mains".

"Ma mère a tout sacrifié pour moi, pour que je devienne French Montana."

"Mais les gens en Afrique ne voient que l’argent, pas comment on est arrivé à en gagner", déclare-t-il alors avant de conclure: «je pense que j’ai mangé quelque chose de mauvais. Les gens ici croient aux esprits, les combattent avec du "s'hour"."

Pour French Montana, la dégradation de son état de santé est donc due à son épuisement, mais aussi, et surtout, à ce voyage où il aurait mangé quelque chose visant à lui nuire.

"J’avais l’air de quelqu’un de fou, j’ai dormi quatre jours à l’hôpital. C’était comme si j’étais dans un coma mais en étant réveillé" déclare-t-il pour expliquer l’état bizarre et quasi-surnaturel dans lequel il se trouvait.

Toutefois, French Montana précise un peu plus tard, toujours au ours de cette interview, son rapport à l’Afrique, dénonçant "les gens [qui] vont là bas, [qui] prennent tout mais ne donnent rien. Ils prennent la culture mais ne donnent rien en retour", et il revient alors sur l’aide qu’il tente d’apporter aux gens, aux enfants, à chacun de ses déplacements au Maroc, à travers des oeuvres caritatives.