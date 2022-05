© Copyright : DR

Suite à un reportage diffusé sur BFMTV attribuant la pénurie d’huile de tournesol en France au ramadan et à la consommation excessive en huile des ménages musulmans, la polémique continue d’enfler sur les réseaux sociaux.

Le 8 avril dernier, sur BFMTV, un reportage filmé dans un supermarché faisait état d’une véritable pénurie dans les rayons habituellement consacrés à l’huile de tournesol.

Pour expliquer ce phénomène, le journaliste déclare alors que «cette pénurie s’explique dans un premier temps par l’arrivée du ramadan».

En effet, poursuit-il, «cette huile est très utilisée pour préparer les beignets traditionnels de rupture du jeûne», avant de tempérer ensuite cette hypothèse qui ne repose sur aucun fait concret, en ajoutant «par ailleurs, son faible coût par rapport aux autres huiles et la guerre en Ukraine ont aussi joué un rôle».



Depuis, cette affirmation, qui relie la pénurie d'huile qui sévit en France à la communauté musulmane a été reprise sur les réseaux sociaux dès le 23 avril, sous forme d’un extrait vidéo du reportage partagé près de 3 millions de fois...

Face à l’ampleur de ce buzz, les médias français se sont également emparés de l’affaire, afin de fact checker les propos tenus sur BFMTV.

On avance ainsi qu’à sa décharge, le reportage a été tourné à Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne, là où vit une importante communauté musulmane, ce qui rendrait ainsi très probable cette information. Mais celle-ci est aussitôt contredite par des rayons d’huiles eux aussi vides dans les arrondissements du centre de Paris.

Et les médias de s’accorder in fine sur une seule et même version: c’est bien la guerre en Ukraine, premier exportateur de tournesol, qui a engendré cette pénurie, les ports du pays étant à l’arrêt, précise ainsi l’association européenne des industriels d’huiles végétales.

Sans compter «la peur de la pénurie qui pousse les gens à faire des stocks», explique par ailleurs le centre de recherche pour l’étude des conditions de vie (Crédoc), révélant que les ventes d’huile de tournesol ont en réalité augmenté avant le début du mois de ramadan avec un emballement des ventes d'huile en volume à hauteur de +64,8% en mars révèle le journal Libération.

Mais pour les réseaux sociaux ces explications ne sont pas satisfaisantes. Piqués au vif de se voir ainsi rendus responsables d’une pénurie d’huile en France, certains internautes musulmans ont mené leur propre enquête en faisant entrer dans la danse… le Maroc.

Ainsi, plusieurs vidéos filmées dans des supermarchés marocains et diffusées sur les réseaux sociaux font état de rayons qui débordent littéralement de bouteilles d’huile de tournesol.

Les internautes interpellent BFMTV, à l'instar de cette femme qui constate, «donc pour un pays musulman, ils ne sont pas du tout en rupture», de stock, s'entend.

Une manière encore une fois de prouver que pénurie et pratique du ramadan n’ont aucun lien à l'instar de ce twitto, qui s'interroge: «ben alors au Maroc personne ne fait ramadan? Pas de petits beignets pour la rupture?».

Mais ces vidéos visant à défendre la communauté musulmane face à ce qui est considéré comme une énième tentative de stigmatisation de l'islam ont aussi été reprises par un autre genre d’internautes, férus quant à eux de thèse complotistes.

Ceux-ci s’étonnent ainsi que le Maroc, pays voisin, dispose de stocks entiers d’huile de tournesol et pire encore, que des marques françaises y soient disponibles. La pénurie que connaît l'Hexagone serait donc orchestrée.

«En France, impossible de trouver un seul litre d'huile de tournesol. Comment expliquer que les supermarchés au Maroc débordent d'huile de marque française?», argue ainsi une utilisatrice de Twitter.