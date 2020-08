Vidéo. Mali: la mévente de bétail de l'Aïd el-Kébir déprime les éleveurs

La conjoncture économique difficile que traverse le Mali a eu des effets très négatifs sur les ventes de bétail, durant la fête de l’Aïd el-Kébir. Les méventes sont importantes et les éleveurs et autres vendeurs occasionnels de moutons sont déprimés et doivent faire le chemin du retour.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté