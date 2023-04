Starship, la plus grande fusée du monde, explose 3 minutes après son premier décollage

Dans une gigantesque boule de feu, ce mastodonte noir et argenté de 120 mètres de haut s’est arraché du sol vers 08H30 locales (13H30 GMT), sous les cris de joie des employés de SpaceX. Le théâtre de ce spectacle très attendu était la base spatiale Starbase de SpaceX, située à l’extrême sud du Texas, aux Etats-Unis.

La cause de l’explosion n’est pas encore connue. Le but de ce vol d’essai était de récolter un maximum de données pour améliorer les prototypes suivants. Lundi, une première tentative de lancement avait été annulée dans les dernières minutes du compte à rebours, à cause d’un problème technique. «Il s’agit du premier vol d’une fusée immense, très complexe», avait déclaré dimanche le patron de SpaceX, Elon Musk, en qualifiant ce test de «très risqué».

Du haut de ses 120 mètres, Starship est à la fois plus grande que la nouvelle méga-fusée de la Nasa, SLS (98 m), qui s’est envolée pour la première fois en novembre, et que la légendaire Saturn V, la fusée du programme lunaire Apollo (111 m). La poussée au décollage de Starship est aussi environ deux fois plus puissante que ces deux lanceurs - ce qui en fait la plus puissante du monde.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Elle n’avait encore jamais volé dans sa configuration complète, avec son premier étage surpuissant, appelé Super Heavy et équipé de pas moins de 33 moteurs. Seul le deuxième étage du véhicule, le vaisseau Starship qui donne par extension son nom à la fusée entière, avait effectué des tests suborbitaux (à environ 10 km d’altitude).

Crainte d’explosion

Ce jeudi, le plan de vol était le suivant: environ trois minutes après le décollage, Super Heavy devait se détacher et retomber dans les eaux du golfe du Mexique. Mais cette séparation n’a pas eu lieu, la fusée continuant à pivoter avant d’exploser.

Teams are working towards Thursday, April 20 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket → https://t.co/bG5tsCUanp pic.twitter.com/umcqhJCGai — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

Si la séparation avait été réussie, le vaisseau Starship devait ensuite allumer ses six moteurs et continuer seul son ascension, jusqu’à plus de 150 km d’altitude. Après avoir effectué un peu moins d’un tour de Terre durant environ une heure, il devait retomber dans l’océan Pacifique.

Mais franchir toutes ces étapes dès le premier vol d’essai aurait été un véritable exploit. Elon Musk avait tenu à tempérer les attentes, en déclarant qu’atteindre l’orbite du premier coup était peu probable. Il s’était contenté d’espérer que le pas de tir ne soit pas détruit par l’explosion des moteurs de Super Heavy au moment de l’allumage. «Mon plus grand souhait est que, pitié (...) on soit loin du pas de tir avant que quelque chose tourne mal», avait-il dit. Ce souhait, au moins, aura été exaucé.