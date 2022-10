Sénégal: l'hécatombe routière se poursuit

© Copyright : le360 Afrique/Ndiaye

Les routes sénégalaises sont de plus en plus meurtrières: en moins de 20 jours, pas moins de 54 morts et de nombreux blessés ont été enregistrés. Face à ce fléau, les autorités ont annoncé la tenue prochaine d'un conseil interministériel.

Lire et visualiser la suite sur: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé