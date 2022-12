© Copyright : Brandon Bell / AFP

Le département américain de l'Energie va commencer à racheter du pétrole pour remplir de nouveau les cuves des réserves stratégiques d'or noir dans lesquelles l'administration Biden a considérablement puisé depuis plus d'un an pour faire baisser les prix de l'essence.

Le gouvernement a débuté les appels d'offres en invitant les opérateurs à vendre à l'Etat américain «du pétrole à un prix plus bas que 96 dollars le baril, le prix moyen auquel» ils l'avaient acheté, ce qui constitue une «bonne affaire pour les contribuables».

La campagne de rachat va porter d'abord sur 3 millions de barils de brut, selon un communiqué du département de l'énergie, publié vendredi.

Avec la montée générale des prix qui a suivi la sortie de la pandémie de Covid-19 puis la guerre en Ukraine, les cours du baril étaient montés jusqu'à 120 dollars au cours de l'année.

L'administration Biden avait alors décidé de puiser de façon exceptionnelle dans les réserves stratégiques (SPR) du pays afin de faire pression sur les prix à la baisse.

Depuis début septembre 2021, le gouvernement a ainsi ponctionné quelque 216 millions de barils dans ces réserves, qui ont diminué de plus d'un tiers et se situent à leur plus bas niveau depuis janvier 1984, à 382 millions de barils.

En octobre, le président Joe Biden avait annoncé que le gouvernement allait commencer à racheter du pétrole pour reconstituer les réserves.

«Cette première étape de la stratégie de réapprovisionnement (...) fait suite à la libération historique de ces réserves pour faire face à l'importante perturbation de l'approvisionnement mondial causée par la guerre de Poutine contre l'Ukraine», affirme le ministère de l'énergie.

Puiser dans les réserves «a contribué à faire baisser les prix de l'essence» qui sont désormais «au plus bas depuis septembre 2021», ajoute le gouvernement.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain s'échange actuellement en dessous de 80 dollars.

Il est légèrement au-dessus du seuil qu'avait publiquement fixé, mi-octobre, Joe Biden, soit une fourchette comprise entre 67 et 72 dollars, pour commencer à reconstituer les réserves stratégiques.

Quant au prix de l'essence à la pompe qui avait atteint un record en juin à plus de 5 dollars le gallon (3,78 litres), il est redescendu à 3,17 dollars en moyenne, selon l'Association Automobile Américaine.