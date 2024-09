France: une cabine à 50°C pour tester le réchauffement climatique

«Oserez-vous tester la vie à 50°C?» C’est par ce message intrigant inscrit sur un camion que démarre en France, dans une allée de la Foire de Verdun (nord-est), une expérience unique: entrer dans une «chambre climatique mobile» renfermant une pièce chauffée à 50°C.

L’installation, baptisée Climate Sense, «met les gens dans une situation du climat dans plusieurs années, environ en 2050, 2060, lorsqu’il pourrait y avoir des pics climatiques à 50°C», explique à l’AFP Christian Clot, explorateur-chercheur et directeur de l’Human Adaptation Institute, centre de recherche basée à Marseille, qui a créé et financé l’expérience.

C'est parti pour Climate Sense, la première expérience immersive des climats futurs (si rien ne change) que nous allons faire vivre au plus grand nombre... et surtout aux décideurs.#climatesensehttps://t.co/3Fxker5nl7 — Christian Clot (@ChristianClot) September 13, 2024

Son but? Faire simuler aux visiteurs la vie sous une chaleur étouffante durant 30 minutes. Cela commence par dix minutes de sport: marche ou course sur tapis, puis un espace détente pour des exercices d’agilité et enfin une session de travail cognitif «pour prendre conscience que l’on a plus de difficulté à prendre des décisions complexes» et à réfléchir, indique M. Clot.

Le projet est une «première mondiale». Quelques chambres climatiques, permettant de faire varier la température entre -20°C et 50°C, ainsi que le taux d’humidité, existent dans des centres de recherches, mais jamais elles n’avaient été rendues mobiles, permettant de toucher le grand public.

Meilleure prise de conscience

Causes et effets du réchauffement climatique sont documentés et le public informé mais le fait de «vivre» l’hypothèse d’un climat à 50°C permet une meilleure prise de conscience et de se demander «ce qu’on peut faire aujourd’hui pour que cela n’arrive pas», souligne M. Clot. «Le but n’est pas de faire peur aux gens, c’est d’abord de faire prendre conscience de l’intérieur».

Que ressent-on par 50 °C à l'ombre ? Une température qu'on pourrait atteindre en 2050 plusieurs jours de suite ➡️ https://t.co/DD9CkM8vZF



L'explorateur Christian Clot propose au public d'en faire l'expérience dans son nouveau camion "Climate sense" pic.twitter.com/o4qzgiWF5N — France Inter (@franceinter) September 13, 2024

En sortant, les visiteurs peuvent regarder un film détaillant les effets d’une augmentation des températures sur les organismes. Une cinquantaine de solutions possibles, individuelles ou collectives, sont également proposées, avec l’espoir que chacun choisisse une ou deux solutions et les mette en place concrètement.