Suite à une erreur médicale, Fatima Belhak, Marocaine résidant aux Etats-Unis, a pu être dédommagée à hauteur de 3,25 millions de dollars.

L’affaire remonte à 2014, lorsque la jeune femme donne naissance à son premier enfant, Zayd. Comme bon nombre de femmes, elle subit une épisiotomie au moment de l'accouchement, administrée par le médecin Denise Smith, qui officie au Women’s Care Specialists, à Bettendorf, dans le comté de Scott (Iowa).

Après l’accouchement, rien ne va et Fatima se plaint de douleurs que les médecins jugent normales dans un premier temps. Mais les choses vont en empirant et Fatima Belhak est admise aux urgences avant d’être transférée à l’hôpital de l’université de l’Iowa pour y être soumises à une chirurgie reconstructrice, six mois après son accouchement.

Ses douleurs, dont l’opération ne viendra pas à bout, sont en fait la conséquence d’une épisiotomie ratée, une erreur médicale qui occasionne une incapacité physique et de fait, une mobilité réduite.

Fatima Belhak, qui ne peut plus quitter son domicile et devra subir ces douleurs toute sa vie, décide alors de porter plainte contre l’hôpital en 2016. Mais six ans s’écoulent avant que la plaignante ne soit enfin entendue par la justice. Le jury du comté de Scott, dans l’Iowa, a finalement statué en sa faveur en condamnant l’établissement hospitalier à lui verser la somme de 3,25 millions de dollars, l’intervention chirurgicale ayant été jugée inutile et le médecin traitant n’ayant pas réussi à diagnostiquer l’état de santé de la patiente.