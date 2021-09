Chine-États-Unis: la rivalité entre grandes puissances alimente la course folle à l'armement dans le Pacifique

Le Premier ministre australien Scott Morrison (à gauche), lors d'une conférence de presse à Canberra le 17 août 2021, et le président chinois Xi Jinping à l'aéroport international de Macao, le 18 décembre 2019.

Les tests de missiles et achats d'armes cette semaine dans la région Pacifique ont mis en lumière l'intensification de la course à l'armement dans cette partie du globe dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et les Etats-Unis.