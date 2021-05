Vidéo. États-Unis: pour Antony Blinken, la Chine agit de manière "plus répressive", "plus agressive"

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à son atterrissage à l'aéroport de Stansted, au nord-est de Londres, le 2 mai 2021, juste avant une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a affirmé que la Chine défiait l'ordre mondial en agissant de manière "plus répressive" et "plus agressive", dans une interview diffusée dimanche.