Cameroun: l'équipementier des Lions indomptables n'a pas encore gagné le match de l'opinion

Les Lions indomptables du Cameroun ont un nouvel équipementier. La firme One All Sports a été retenue après un partenariat tumultueux entre Le Coq Sportif et la Fédération camerounaise de football. Les Camerounais donnent leur avis.