Attentat au cœur d'Istanbul: le bilan monte à six morts, 53 blessés

Des agents de la police scientifique enquêtent sur les lieux alors que d'autres policiers sécurisent la zone après qu'une forte explosion d'origine inconnue a secoué la rue commerçante animée d'Istiklal, au centre d'Istanbul, en Turquie, le 13 novembre 2022.

© Copyright : Yasin AKGUL / AFP

VidéoUn attentat a visé ce dimanche 13 novembre 2022 le cœur battant d'Istanbul, principale ville et capitale économique de la Turquie, faisant au moins six morts et des dizaines de blessés dans l'artère commerçante très fréquentée d'Istiklal.