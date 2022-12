Accords d’Artémis: quand l’Afrique se lance (véritablement) dans la Guerre des étoiles

Les pays africains veulent désormais aller plus loin dans la conquête de l’espace. Et ces nouvelles ambitions se traduisent, entre autres, par la signature mardi des accords Artémis par le Nigeria et le Rwanda. De quoi s’agit-il?

Par Mohamed Koné