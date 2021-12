Il n'y a pas que le Nouvel An chrétien. En plus des célébrations du 31 décembre, il y a aussi Yennayer ou le Nouvel An amazigh, le Nouvel An chinois, le Nouvel An hébreu dit Roch Hachana et le Diwali pour les Indiens. Explications dans ce premier épisode de notre nouvelle série: Wach Frassek? (Le savais-tu?)