C'est un secret de polichinelle. Le ramadan est un mois de grande consommation télévisuelle. Et cette année, il n’y a pas d’exception à la règle. Les deux chaînes nationales ont totalisé 70% de part d’audience dès le premier jour du mois sacré, hier dimanche 3 avril 2022.

En prime time, 2M s’est, à elle seule, accaparée 54,5% de parts d’audience (PDA), contre 45,5% durant le même créneau l’année dernière. Réunies, les deux chaînes nationales (2M et Al Aoula) ont drainé le 3 avril 2022 en prime time, quelque 69,8% de parts d’audience. C’est ce que précise un communiqué de la chaîne.

Pendant la tranche ftour, 2M a fédéré ses téléspectateurs autour de plusieurs productions. Ainsi, ils étaient plus de 10.684.000 millions à avoir suivi la 7e saison de la caméra cachée Mchiti Fiha, et 9.647.000, la sitcom Zanqat Saada.

La série Al Maktoub a pour sa part attiré 7.559.000 téléspectateurs et celle intitulée Ti Rah Ti avec Hassan El Fad en a totalisé 7.129.000. Hormis la fiction, la capsule de solidarité Lahdat Dir Iddik a elle aussi attiré de nombreux téléspectateurs, plus de 7,5 millions.

Ces performances exceptionnelles traduisent l’engagement de 2M à proposer une grille innovante et diversifiée qui répond aux attentes de son audience. Cette année, la chaîne dit avoir mobilisé un vaste écosystème marocain d’artistes et de professionnels nationaux pour proposer des œuvres conciliant proximité et créativité.

Sur le digital, deux produits de la grille ramadan 2022 occupent les 1re et 2e places de la tendance YouTube au Maroc. Il s’agit des premiers épisodes de la série Al Maktoub et de la capsule Ti Rah Ti.