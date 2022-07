© Copyright : AFP

L'Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) s'est réunie hier, mardi 26 juillet 2022, avec le bureau exécutif du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) à Casablanca. Au menu de cette rencontre: la convention collective, la révision des lois qui régissent la presse marocaine.

Une délégation de l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) s’est réunie avec des membres du bureau exécutif du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), hier, mardi 26 juillet 2022 à Casablanca.

L’objectif de cette rencontre était de discuter du projet de convention collective des journalistes marocains exerçant dans la presse écrite et dans la presse digitale. Il a également été question de la proposition de revoir l'ensemble des lois qui régissent la presse et l'édition au Maroc. Un sujet devenu de plus en plus pressant afin de protéger les entreprises médiatiques au Maroc et d’éviter toutes sortes de dérives qui pourraient mettre en péril tous les acquis existants. L'amélioration du statut des journalistes était au cœur de cette réunion.

Les défis et les enjeux actuels du paysage médiatique marocain ont également été passés en revue. Dans un communiqué conjoint, l’ANME, présidée par Driss Chahtane et le SNPM, présidé par Abdellah Bekkali, se sont félicités de l’ambiance sereine et du débat constructif qui ont régné au cours de cette rencontre. «Durant cette réunion, les oreilles étaient attentives, les doléances claires et les interventions pertinentes », ont-ils ainsi spécifié.

Les membres de l’association et ceux du syndicat se sont mis d’accord, à l’issue de cette réunion, pour l’organisation de rencontres périodiques et régulières. Une journée d’étude devrait ainsi avoir lieu à la rentrée prochaine.