Le ridicule ne tue pas mais s’affiche allègrement sur la télévision étatique algérienne. On y apprend ainsi ce que doit la couronne britannique, à l’Algérie. Rien de moins que sa longue descendance…

Les scénaristes de la série The Crown, diffusée sur Netflix ont vraisemblablement omis un épisode déterminant de la saga des Windsor dans leur scénario. C’est ce qu’on apprend, avec stupeur (et consternation), dans cet extrait de Media Pro, une émission diffusée sur la chaîne publique algérienne d’info continue AL 24 news.

Commentant les funérailles de la reine Elizabeth II, un «expert» invité sur le plateau de l’émission déverse son érudition sur la vie de la défunte souveraine et l’histoire de sa famille.

«Elizabeth est la descendante de la reine Victoria», débute-t-il. Jusqu'ici tout va bien. «La reine Victoria (…) avait déjà visité Alger à la fin du XIXe siècle et (…) a eu l’occasion de se rendre au niveau (sic, Ndlr) du mausolée de Sidi Abderrahmane et c’est elle qui a offert le lustre de Sidi Abderrahmane», poursuit-il, plein de conviction.

«La légende dit qu’elle a formulé un vœu lorsqu’elle a rendu visite à Sidi Abderrahmane et que par la suite ça lui a permis de concevoir (des enfants)», explique ainsi l’expert, relancé par les remarques enthousiastes des animateurs de l’émission qui demandent «si elle a allumé des bougies» ou si «on a des images?» de cet évènement. «Non, à l’époque on n’avait pas d’image», corrige l’un avec un rire gêné… Après avoir souligné qu’elle n’avait pas allumé une, mais plusieurs bougies, l’historien en herbe affirme qu’«on a des images (de l’évènement). Si vous allez à Sidi Abderrahmane (…) il y a une photo de la reine Victoria».

Préférant ne pas «s’avancer sur ce sujet là» quand on lui demande la date de cet évènement historique pour l’Algérie, l’intervenant n’en hésite pas moins à déclarer, comme si c’était un fait avéré: «je sais que quand elle est retournée chez elle à Londres, elle a décidé de faire une offrande à Sidi Abderrahmane, parce qu’elle a pu bénéficier par la suite d’une descendance suite à cette visite».

Et de conclure, en apothéose, «elle a eu la bénédiction de Sidi Abderrahmane. Et ça, au sein de la famille royale d’Angleterre, ils le savent parfaitement!»

Le vrai du faux d’une légende algérienne

Mais au-delà de cette légende farfelue dont se gargarise l’expert algérien des Windsor, la réalité même de la visite de la Reine Victoria à Alger est remise en question par…l’ambassade d’Algérie à Londres.

On peut ainsi lire sur le site officiel de ladite ambassade que «le Roi Edouard VII d’Angleterre a effectué une visite privée à Alger en 1905 avec son épouse la reine Alexandra. Ils ont visité la Medersa et le mausolée de Sidi Abderrahmane à Alger. On pense que la reine Victoria a visité ce mausolée à la fin des années 1890 et l’a tellement admiré qu’elle a offert des lustres qui s’y trouvent encore aujourd’hui».

L’expert de la monarchie britannique aurait ainsi confondu la reine Alexandra, qui apparaît avec son époux sur des photos d’archives aux abords du mausolée de Sidi Abderrahmane, avec la reine Victoria, qui, soit dit en passant, était la mère du roi Edouard VII.

Ainsi, si l’on en croit la probable date de la venue de la reine Victoria en Algérie, avancée par l’ambassade, soit l’année 1890, cette légende algérienne prend une toute autre tournure. Et pour cause, les neuf enfants de la souveraine –qu’elle devrait donc à la baraka de Sidi Abderrahmane– sont tous nés entre 1840 et 1857…

Par ailleurs, en plus de n’avoir visiblement aucune connaissance en histoire, les intervenants de ce plateau télévisé semblent connaître bien peu le corps des femmes et son fonctionnement… Née en 1819, la reine Victoria aurait donc eu 71 ans lors de sa visite à Alger en 1890.

Il convient toutefois de ne pas trop en vouloir à l’expert invité par AL 24 news. Dans «l’Algérie nouvelle» du duo Tebboune-Chengriha, on tord le cou à l’histoire et on affabule pour se donner une profondeur qui fait cruellement défaut au pays. Le maître à penser de cet expert n’est d'ailleurs autre que Abdelmadjid Tebboune. Dans une interview diffusée 10 octobre 2021 sur toutes les chaînes de télévision et les radio algériennes, Tebboune a affirmé sans sourciller: «allez au musée du Moudjahid regarder les pistolets offerts par George Washington à l’émir Abdelkader». George Washington étant décédé en 1799 et l’émir Abdelkader, étant né en 1808, les deux hommes n’ont pu échanger ici-bas.

Quand le supposé berger montre le chemin des inepties, il faut être indulgent avec le troupeau...