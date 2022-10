© Copyright : Said Bouchrit / Le360

VidéoDream artist, une émission de téléréalité révélant des talents, est diffusée depuis le 4 octobre 2022 sur 2M, en prime time. En tout, 12 candidats sont en lice pour remporter le titre. Le vainqueur aura la chance de monter sa première exposition. Le producteur de l'émission, Othman Benabdeljalil, en parle.

La première émission de téléréalité dédiée à l’art et à la culture au Maroc, «Dream artist», vient de voir le jour. Inspirée d’une émission américaine du même genre, Work artist, Dream artist est diffusée depuis le mardi 4 octobre sur 2M.

Au fil de huit primes et autant de semaines de diffusion, les 12 candidats sélectionnés dans plusieurs disciplines (photographie, arts plastiques, arts visuels, installations etc.) par un jury composé de Hassan Sefrioui, Safaa Erruas, Said Guihia, Siham Weigant, et Amine Boushaba, seront départagés.

Deux candidats ont déjà été éliminés et à l’issue du dernier prime, un candidat sera déclaré vainqueur, et aura la chance de monter sa première exposition individuelle.

Othman Benabdeljalil, le producteur de l’émission pour le compte de la deuxième chaîne nationale, en parle dans cette interview pour Le360, explique qu’ils ont reçu prés de 1.300 dossiers et, qu’en dernière étape, près de 200 candidats ont eu un entretien qui a duré quatre jours à Casablanca, au cours duquel ils ont soumis leurs œuvres au jury.

Au final, 12 candidats ont été sélectionnés. Pendant huit semaines, à Bouskoura, où a eu lieu le tournage de l'émission, ils ont vécu l'expérience d'une résidence d'artiste sous l’œil des caméras.

«Tous les moyens, matériels et outils dont ils avaient besoin pour travailler ont été mis à leur disposition», explique le producteur de l'émission, qui est aussi connu pour avoir, pendant 15 ans, adapté et réalisé plusieurs émissions de téléréalité pour les chaînes marocaines, comme «Lalla Laâroussa», «Le Pied d’Or», ou encore «Ahssan Pâtissier».